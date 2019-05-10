منيو خامس يوم رمضان للمغترب والأعزب.. "ورقة لحمة وقمر الدين"

يهل علينا شهر رمضان الكريم وتأتي معه الحيرة التي تقع فيها كل سيدة وربة بيت، بسبب "المنيو" الذي يجب تقديمه كل يوم على المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات المغتربين، فيتجدد يوميا تفكيرهم في تناول وجبات سريعة، تكلفهم أموالا طائلة.

يقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب إعدادها بكل سهولة ويسر.

ورقة اللحمة

ورقة اللحمة، من الأكلات التي يطلبها الجميع من المطاعم، ويمكن معرفة طريقة عمل "ورقة اللحمة" بشكل سريع وبسيط.

المكونات

500 جرام شرائح لحم مقطعة شاورمة

2 حبة بصل مقطعة حلقات

2 حبة بطاطس حلقات

كوب طماطم شيري

ملح، فلفل أسود، بهارات "حسب الرغبة"

عصير ليمونتين

طريقة التحضير

- تُغسل اللحم جيدا وتتبل بالملح، والفلفل الأسود، والبهارات وعصير الليمون.

- توضع اللحمة في ورق الفويل ويضاف إليها البصل والبطاطس والطماطم وتغلق جيدا.

- يوضع ورق الفويل في قالب الفرن مع كوب من الماء.

- تدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة، التأكد من وجود ماء كل فترة وصب كمية مناسبة حتى ينضج اللحم.

- بعد التأكد من نضجها تفتح الورقة وتدخل الفرن مرة أخرى وتشعل فوقها الشواية.

- يمكن إضافة المزيد من الخضراوات مع البطاطس، كالبسلة والكوسة والجزر، وتقدم بجانب الأرز الأبيض والطحينة.

الشوربة

شوربة الخضار

المكونات

حبّتان من الطّماطم متوسّطتا الحجم.

بصلة متوسّطة الحجم.

كوب من الفاصولياء الخضراء.

ثلاثة فصوص من الثّوم.

حبّة بطاطس متوسّطة الحجم.

كوب من البازيلاء. جزرتان من الحجم المتوسّط.

ملعقتان من زيت الزّيتون للتّحمير.

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ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمّون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكّلة.

مكعّب شوربة ماجي.

ملح.

ماء.

طريقة التحضير

- ضعي زيت الزّيتون في وعاء الطّبخ، ثمّ أضيفي إلى الوعاء البصل المفروم والثّوم وقلّبيه إلى أن يذبل.

ضيفي كلاً من البطاطس والجزر بعد تقطيعهم إلى مكعّبات، ضيفي البازلاء والفاصولياء الخضراء المقطّعة والطّماطم المقطّعة قطعاً صغيرة واتركيها مغطّاةً على نارٍ هادئة لمدّة 10 دقائق مع التّحريك بين الحين والآخر.

- ضيفي جميع البهارات وملح الطّعام ومكعّب الماجي وحرّكيها جيّداً.

- ضيفي كميّة من الماء بحيث تغمر جميع الخضار ويكون أعلى منها بكميّة مناسبة.

- اتركي الشوربة على نارٍ هادئة لمدّة ثلث ساعة إلى أن تتأكّدي من أنّ جميع المقادير ناضجة وتصبح جاهزةً للأكل.

عصير قمر الدين

المكونات

- لفة قمر الدين بمقدار 350 جراما.

- 3 أكواب من الماء أو اللبن.

- كوبان من السكر.

- ثلج.

طريقة التحضير

- تقطيع قمر الدين إلى شرائح أو مكعبات أو قطع صغيرة حتى يسهل ذوبانه.

- وضع "قمر الدين" في ماء ملغي على النار، حتى يصل إلى سُمك مناسب.

- خلط قمر الدين بالسكر، ثم اضرب المزيج في الخلاط.

- ترك عصير قمر الدين حتى يبرد.

- يمكن وضع الثلج على العصير عند تقديمه للضيوف.

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