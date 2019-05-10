سمية الخشاب تضرب مجددا بعد هجوم أحمد سعد: مش هاطلع على كتاف حد عشان اتشهر

للمرة الثانية بعد هجوم الفنان أحمد سعد عليها في برنامج "شيخ الحارة" واتهامه لها بالسرقة وأنه خدع فيها، شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بمقطع فيديو على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو ما اعتبره البعض رد منها على طليقها سعد.

في المرة الثانية، نشر حساب سمية الخشاب فيديو لها من مشاركتها في إحدى البرنامج، وجاء في التعليق الذي أرفقته بالصورة، "مع احترمي لجمهوري ده الرد الوحيد الي هقدر ارد بيه علي كل الشائعات، ملحوظة #اكثر الناس انتقاد هم اكثر الناس تعييبا".

وجاء في الفيديو: "انا مش مركزة في اني اعمل شوشرة عشان اتشهر ولا اطلع على كتاف حد، ولا اقول حاجات كدب واعمل مسلسلات وافلام، واخلي الناس تتعاطف معايا".

وأكملت في الفيديو، "انا اصلا معنديش اي مستند او تأكيد لكلامي، أو مصداقية، ليه كل ده الناس ممكن تشتهر بطريقة تانية بأنها تشتغل وتعمل حاجة كويسة".

وتفاعل جمهور ومتابعو حساب سمية الخشاب معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "انا مصدقه احمد سعد جدا"، و"نسيتي تقولي جمله كل مره انا ناجحه و مكسره الدنيا"، و"رجعي حقه واتقي الله. الفلوس مش هتنفعك تحت الارض ربنا يهديكي".

وتعد تلك هي المرة الثانية التي ينشر فيها حساب "سمية الخشاب" ردا على "السوشيال ميديا"، بعد حلقة الفنان أحمد سعد أمس مع "بسمة وهبة"، في برنامج "شيخ الحارة" وفي تعليق على صورة نشرتها قبل الفيديو "قل ماشئت في مسبه عرضي فالسكوت عن الائيم جواب لست عديمة الجواب ولكن الاسد لايرد علي الكلاب"، وهو ما اعتبره جمهورها ردا على هجوم أحمد سعد.

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وكان أحمد سعد قد اتهم سمية الخشاب بسرقة شقته منه، بعد أن اشترى شقة زوجية يعيشا فيها باسمها، ودفع هو مقدمها وأقساطها لمدة 10 أشهر على أن تعيدها له مرة أخرى، إلا أنها رفضت، وقالت إنها ستدفع له ثمنها ولكنها دفعت ربعه فقط.

كما قال إنها خدعته بسبحتها وقربها من الله، وسرقت لحن أغنية "قلبي يا ناس"، حيث نشبت بينهما خلافات بسببه وعندما قال لها إنه لن يعطيها اللحن سجلته في الشهر العقاري باسمها، فضلا عن وصفه لسمية الخشاب بأنها "مش تمام" لأنها تكلمت عنه بشكل غير لائق بعد الطلاق، كما نفى شائعات صرفها هي على بيتهما.

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