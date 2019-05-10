انت الان تتابع تفاصيل خبر التلفزيون الأردني يعتذر عن خطأ أشعل غضب المتابعين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 10 مايو 2019 11:52 صباحاً - اعتذر التلفزيون الأردني الرسمي عن خطأ فني غير متعمد، تسبب باستبدال أسماء الدول العربية على خارطة في أحد البرامج التلفزيونية، إذ بُدلت سوريا بالعراق، ووضع مكان سلطنة عُمان اسم دولة الإمارات.

وذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، في بيان لها أمس الخميس، أن "المؤسسة تعتذر مرة أخرى عن هذا الخطأ لتؤكد على التزامها بالمعايير والقيم المهنية التي رسختها عبر مسيرتها الطويلة في العمل الإعلامي المسؤول".

وكان التلفزيون الأردني عرض خلال برنامج يتحدث عن أكبر الداعمين والمستثمرين الاقتصاديين في الأردن صورةً لخارطة الدول العربية، تضمنت الإشارة إلى خارطة سلطنة عمان باسم دولة الإمارات، ما أزعج المغرّدين العُمانيين، فيما تخلل الخطأ أيضاً وضع العراق مكان سوريا والعكس.

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وقال الباحث العُماني حميد السعيدي: "التلفزيون الرسمي الأردني يضع اسم الإمارات على خريطة سلطنة عمان؛ هل لديك جهل بسلطنة عمان وموقعها؟".

في حين غرد آخر منتقداً فعل التلفزيون: "عُمان أكبر من أن تمثلها حدود مؤطرة في خارطة، ولكن تبقى الأعراف الدولية والخرائط الموثقة أمراً لايمكن المساس والعبث به..، والسؤال هنا لإعلام الأشقاء في الأردن: ماذا أصابكم؟ أم إن رياح التيه أثرت عليكم؟".

وتهكم مغرّدون على الحادثة معتبرين أن الخارطة التي بثها التلفزيون الأردني مغلوطة وليست مقصودة، بدليل أن حذف اسم سلطنة عمان عن خارطتها، والإشارة إليها بأنها الإمارات لم يكن هو الخطأ الوحيد، بحيث تم استبدال العراق بسوريا.

من جهته طالب ‏‏الكاتب الأردني وأستاذ الاتصال الجماهيري بجامعة البترا، محمد نجيب الصرايرة، في تغريدة على تويتر، الحكومة الأردنية بـ"الاعتذار للأشقاء في سلطنة عمان، ومحاسبة المعنيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون على هذا الفعل الأرعن"، بحسب تعبيره.