أستاذ أمراض النساء يوضح أعراض الإصابة بالمثانة مفرطة النشاط

قال الدكتور حازم سمور، أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، إن نسبة إصابة النساء فوق سن الخمسين بالمثانة مفرطة النشاط تتجاوز 40 %، مشيرا إلى أن أعراض هذا المرض تتلخص في عدم القدرة على السيطرة وقت التبول وكميته وتكراره، حيث تفقد المثانة قدرتها على تجميع البول ويشعر المصاب بالرغبة المفاجئة في التبول.

وأضاف أستاذ أمراض النساء والتوليد في تصريحات له، أن هذه الحالة تصيب كلا من الجنسين، لكن في أغلب الأحيان السيدات هن الأكثر إصابة بها، وهي ليس لها علاقة بالولادة، موضحا أنه في حالة ملاحظة الشخص دخول الحمام أكثر من 6 مرات أثناء النهار، وأكثر من مرتين أثناء الليل يجب الذهاب إلى الطبيب، لأنه بذلك قد يكون مصاب بمثانة مفرطة النشاط.

وأشار إلى أنه عند الذهاب إلى الطبيب قبل البدء في العلاج، يجب إجراء اختبار مزرعة البول ثم اختبار ديناميكية التبول، حتي يجرى التأكد من الإصابة بالمثانة مفرطة النشاط، لأنه قد يكون سبب التبول الكثير هو التهاب المثانة، ثم بعدها يجري تناول علاج يعمل على تهدئة المثانة وارتخاء عضلتها، وخفض الإحساس بالرغبة في التبول.

واستطرد: يمكن الوقاية من الإصابة بهذا المرض من خلال التقليل من تناول المنبهات والامتناع عن تناول الكحوليات والمياه الغازية والإقلاع عن التدخين، وتقليل شرب السوائل، والالتزام بمواعيد ثابتة للتبول على مدار اليوم، وعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري أو البروستاتا.

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وأكمل: يجب ممارسة التمارين التي تساعد على تقوية عضلات الحوض، وقد يساعد التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافين مثل الشاي والقهوة وكذلك المشروبات الكحولية على التعافي من مرض المثانة، إلى جانب عمل تمارين أرضية لمنطقة الحوض في احتواء هذه الأعراض، لكن بعض الأشخاص سيحتاجون إلى علاج طبي دوائي.

وأوضح أن المثانة مفرطة الحركة تسبب الشعور بالحاجة المفاجئة إلى التبول، قد يكون من الصعب كبح الحاجة الملحة للتبول، وقد يؤدي فرط نشاط المثانة إلى التبول اللاإرادي ، لذلك قد يشعر الشخص بالإحراج، أو يعزل نفسه عن الآخرين، أو يفرض الحدود على عمله وحياته الاجتماعية.

وطالب أستاذ أمراض النساء والتوليد، السيدات بالتخلي عن الصمت عند إصابتهم بهذا المرض واستشارة الطبيب، لأن العلاج المبكر يسهم في حل المشكلة سريعا، منوها بأن حياة المريض سوف تتغير إلى الأفضل اجتماعيا ونفسيا وصحيا، بعد العلاج من المثانة مفرطة النشاط.

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