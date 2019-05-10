بعد هجوم أحمد سعد.. سمية الخشاب: الأسد لا يرد على الكلاب

فتح الفنان أحمد سعد النار أمس على طليقته الفنانة سمية الخشاب، ووجه لها اتهامات عدة من بينها سرقة شقته، وهو السبب الحقيقي وراء الطلاق على حد قوله، مضيفا: "خدعتني بسبحتها وجذبتني إليها".

جاء ذلك أثناء استضافته، أمس، في برنامج "شيخ الحارة"، مع الإعلامية بسمة وهبة.

على جهة أخرى، نشر حساب منسوب للفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفقت الصورة بتعليق: "قل ما شئت في مسبه عرضي فالسكوت عن اللئيم جواب، لست عديمة الجواب ولكن الأسد لا يرد على الكلاب".

واعتقد متابعو سمية الخشاب، إن تعليقها على "إنستجرام" بمثابة رد منها على ما بدر من طليقها أحمد سعد خلال البرنامج.

وتوالت التعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "سمية خافي الله قبل أن تحاسبي رجعيله حقوقه الدنيا زئلة وانت حسب كلامك تمرين بمرحلة التزام ديني وروحانيات"، "انا مش هقول اي حاجه من اللي اتقالت دي بس ممكن تفهمينا انتي اي موضوع الشقه دا ممكن سميه الخشاب".

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وكان الفنان أحمد سعد وصف سمية بأنها "مش تمام"، فالزوجة التي تتكلم بشكل غير لائق بعد طلاقها ضد الدين والشرع، مؤكدًا أنه ظهر في "شيخ الحارة" لتوضيح الحقائق الخاصة بحياته.

كما روى قصة شرائه شقة باسمها لأنه لا يجيد تعاملات البنوك والشيكات ودفع الأقساط، كي يعيشا معا، ودفع مقدم الشقة وأول 10 شهور من الأقساط، وعندما طالبها بأن تعيدها له رفضت، وقالت إنه سترد له المبلغ، وبالفعل دفعت ربعه فقط، وكان هذا سبب الخلاف، ووقع طلاق شفوي قبل الطلاق الرسمي بـ6 أشهر.

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