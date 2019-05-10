حواديت ديمة والجدة سليمة.. الحلقة الرابعة: "إياد والعناد"

القناعة صفة يجب أن يتحلى بها الإنسان، الكبير والصغير والشاب والعجوز، إن كنت تريد السعادة فأرضَ بصورتِك التي ركبَّك الله عليها، وأرض بوضعكِ الأسري، وصوتِك، ومستوى فهمِك، ودخلِك، فالرضا والقناعة من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان بيته بسيط جدًا، وكان دائمًا يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: "أرضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس".

نقدم لك، اليوم، قصة "إياد والعناد"، من حواديت "ديمة والجدة سليمة"، تأليف مي عبد الهادي، أداء صوتي أسماء عبد العزيز، ومي عبد الهادي.

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