محمد صبحي عن اللقاء الأول بزوجته الراحلة: "كلمتني بقلة ذوق"

كشف الفنان محمد صبحي، تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بزوجته الفنانة الراحلة نيفين رامز، في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقال صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TeN": "درست لها في المعهد، وكانت أول دفعة أنا أدرس لها بعد ما بقيت معيد، ولما هزرت معاها، قالتلي مش بحب حد يهزر معايا، وكلمتني بقلة ذوق".

وأضاف: "عندما دخلت إلى القاعة علمت أنني معيد وصُدمت، لأنها لم تكن تعلم هوية الشخص الذي تحدثت إليه قبل قليل".

وتابع، أنه "كون فرق ستوديو الممثل لإعداد مسرحية هاملت"، مشيرًا إلى أنها شاركت فيها: "ومن هنا بدأ إحساس حب خفي من طرفي ومن طرفها، لغاية مشهد في هاملت، واعترفت لها بحبي لها وأنا بمثل مشهد قدامها، وقلتها أكثر من مرة، وبعدها اتجوزنا".

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