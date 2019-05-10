محمد صبحي: "مراتي قالتلي أنا اتجوزتك علشان صوابع رجليك"

قال الفنان محمد صبحي، إن انكشاف حقيقة بعض الأشخاص فيما يتعلق بالطباع، قد يسبب انتهاء كثير من العلاقات العاطفية.

وأضاف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TeN": "مش بتكلم على الشكل، يعني مرة مراتي قالتلي أنا اتجوزتك عشان صوابع رجليك".

وتابع: "قالتلي لما كنت بتغير الجزمة شفت صوابع رجليك، وكنت بتعمد إنها تشوفني وأنا مش غاسل وشي، وهي مكنتش بتحط مكياج أبدًا في الخطوبة".

وأردف: "كنا نشبه بعض كثيرًا في الشكل، وعندما قدمتها للفنان الراحل فؤاد المهندس اعتقد أنها شقيقتي، وأنا لم أشعر بهذا الشبه إلا بعد مرور فترة من الزمن".

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