محمد صبحي باكيا على زوجته: كنت بقولها مش هنفترق إلا بالموت

قال الفنان محمد صبحي، إن الزواج يجب أن يكون قرارا لبناء أسرة لا تهدم أبدا مهما كانت الأسباب، لافتًا أنه أبرز هذه الفكرة خلال عددا كبيرا من الحلقات في أجزاء مسلسله الشهير "يوميات ونيس".

وأضاف صبحي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه كان يخبر زوجته أنهما لن يفترقا إلا إذا غيبهما الموت، أو قام أحدهم بإهانة الآخر: "الإهانة طريق مسدود مفيهاش رجعة أو تسامح".

وتابع: "لما جيت أتجوزها كنت مكسوف، لأن مرتبي كان 17 جنيها وهي 40 جنيها، وأبوها قالي أنت طمعان في المرتب، لكن هي عرفت إزاي تصنع أسرة، وفضلت لآخر لحظة بتبني".

وأردف باكيًا خلال حديثه عن زوجته: "كانت مؤمنة بالله، وهذا ما انعكس على سلوكياتها، وأنا فخور بيها لأنها إنسانة عظيمة أدتنا كل حاجة".

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وتوفيت الفنانة نيفين رامز زوجة الفنان محمد صبحي، عام 2016، حيث كانت تعاني من ورم خبيث منذ عام 2011 وتلقت العلاج لفترة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتنتمي لعائلة فنية فعمها هو الفنان محمود رضا، رائد الفن الشعبي، وشاركت في عدد من الأعمال وكان أول أعمالها هو فيلم "أجازة نص السنة"، والذي شاركت فيه وهي طفلة، ثم التحقت بعد ذلك بالمعهد العالي بالفنون المسرحية، وعملت في بداية حياتها مع فرقة "رضا" للفنون الشعبية كمؤدية وأدارت الفرقة أيضًا لفترة، من أبرز أعمالها "أنت حر" و"هاملت"، كماعملت كمساعد مخرج بمسرحية "كارمن" عام 2000.

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