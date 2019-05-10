أولها "حب ورقة" وآخرها "سرقة شقة".. القصة الكاملة لأحمد سعد وسمية الخشاب

تصريحات صادمة أطلقها المطرب أحمد سعد بحق طليقته الفنانة سمية الخشاب للمرة الأولى، شن بها هجوما واضحا عليها، حول كواليس ارتباطهما وأسباب طلاقهما، خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة"، أمس، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة.

تفاصيل جديدة كشفها "سعد" عن الانفصال وأسبابه، جاءت مغايرة تمامًا لما قالته "الخشاب"، إنها رفعت دعوى خلع، مؤكدًا أنه طلقها شفويًا، مشيرًا إلى أن سبب الطلاق هو "السرقة".

وترصد "الوطن" القصة الكاملة لعلاقة أحمد سعد وسمية الخشاب من التعارف والحب إلى تصريحات سعد عن أسباب الأنفصال، فيما يلي:

الحب

"علاقة روحانية".. كانت هذه الجملة هي مسمى العلاقة بين أحمد سعد وسمية الخشاب، حسب ما قالت الأخيرة في مواقف عديدة، وحاول الثنائي إخفاء علاقتهما مرارًا وتكرارًا، باعتبار أنها ما يربطهما لا يتعدى حدود الصداقة.

سمية الخشاب لـ"الوطن": خبر زواجي من أحمد سعد شائعة

ومع ظهور الثنائي سويًا في عدة المناسبات، وتعدد اللقاءات بينهما، أصبح من الصعب إخفاء وجود علاقة بينهما، ولم يحتاج الأمر سوى أسابيع قليلة حتى انكشف الستار عن حبهما، والمشاعر الرقيقة التي جمعت بين قلبيهما.

الارتباط

من خلال أغنية حملت عنوان "أجمل حب"، أعلن الفنان أحمد سعد ارتباطه بسمية الخشاب، على قناته الخاصة على موقع "يوتيوب"؛ معلقًا على الفيديو: "إهداء الى حبيبتي وشريكة عمري سمية".

وأصبحت الأغنية أول إعلان رسمي عن ارتباط "سعد" و"الخشاب"، وهي من تأليف عماد عبيد، وتوزيع محمد عاطف الحلو، وألحان أحمد سعد.

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الزواج

في 20 أكتوبر 2017، احتفل الفنان أحمد سعد بزواجه من الفنانة سمية الخشاب، وأقيم الحفل في فيلا "الخشاب" بالقاهرة، وسط جمع من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

ودام الزواج بين "سعد" و "الخشاب"، طوال الفترة الماضية، دون وجود لخلافات أو أزمات.

الانفصال

يعد الانفصال هو آخر مشاهد قصة الحب الرومانسية بين أحمد سعد وسمية الخشاب، وأعلن "سعد" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انفصاله عن "الخشاب"، 28 مارس الماضي، دون إبداء أسباب، متمنيًا لها التوفيق، ليسدل الستار على علاقته بالفنانة الشهيرة، ويكتب بيده نهاية الزيجة.

خلافات وأسباب الطلاق

سرقة "سمية" لشقة "سعد" هي السبب الحقيقي وراء طلاقه منها، حسبما قال خلال البرنامج: "ضحكت عليا.. وقالتلي لازم تشتري شقة لنفسك، فعلا كنت شايف وجهة نظرها صح".

تفاصيل استيلاء "الخشاب" على شقته، كشفها خلال البرنامج، موضحا: "قولتلها اكتبي الشقة باسمك وامضي على الشيكات بتاعة الأقساط وأنا هديهالك تسدديها كل شهر.. وأنا مكنش ليا علاقة بالبنوك إطلاقا ولا عندي دفتر شيكات"، متابعًا أنه دفع مقدم للشقة و10 أقساط، وبعدها طلب منها نقل ملكية العقار ليُفاجأ برفضها، مستطردًا: "قالتلي هديك حقها، قولتلها لأ، قامت ادتني شيك بربع المبلغ وإذا كان عجبك بقى، وهي دي المشكلة الحقيقية وراء طلاقي".

وانتقد سعد "الخشاب"، خلال البرنامج، حيث ذكر أنها سرقت منه أحد الألحان وسجلتها في الشهر العقاري، كما أن إدعائها بأنه منعها من العمل غير صحيح، وأنه لم يكن لديها أعمال خلال تلك الفترة، مؤكدا أنه يأبى أن يعيش مع امرأة لا تريده، وأنه كان يصرف على المنزل ويعطيها مصروفها.

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