أعراض المرارة.. قيء وغثيان وحمى

المرارة هي عبارة عن عضو صغير في شكل الكمثرى على الجانب الأيمن من بطنك، أسفل الكبد. تخزن المرارة عصارةً هاضمة تُفرز في الأمعاء الدقيقة، ويؤدي التهاب المرارة إلى مضاعفات خطيرة ومهددة للحياة في بعض الأحيان، مثل تمزق المرارة، في حالة عدم معالجته.
ويرصد هُن أعراض التهاب المرارة
الأعراض
الألم الحاد في الجزء العلوي أو وسط البطن
انتشار الألم إلى الكتف العلوية أو الظهرالألم عند لمس منطقة البطن
الغثيان
قيء
الحمى
تعب وإرهاق عام للجسم.
ارتفاع درجة حرارة الجسم.
اصفرار بياض العين والجلد.
سوء هضم وعدم القدرة على تحمّل الطعام خاصّةً الدهني.
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