أسباب ظهور السليوليت عند السيدات

بين 80% و90% من النساء يعانين من السيلوليت، وهو ما يُعرف أيضا باسم "قشر البرتقال"، بسبب شكل الجلد، وله العديد من العلاجات المتاحة، لكن التأثير في الغالب مؤقت، لكن رغم ذلك فإن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون، وأسلوب حياة رياضي، والإقلاع عن التدخين، قد يساعد في الحد من حدوث "السيلوليت".

وللسليوليب عدد من العوامل التي تسببه، وفق موقع medicalnewstoday الطبي المتخصص، وأبرزها فيما يلي:

العوامل الهرمونية والعمر

تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في تطور السيلوليت، الاستروجين، الأنسولين، النورادرينالين، وهي هرمونات الغدة الدرقية، والبرولاكتين، وهي جزء من عملية إنتاج السيلوليت.

وتقول إحدى النظريات إنه مع انخفاض هرمون الاستروجين لدى النساء عند الاقتراب من انقطاع الطمث، فإن تدفق الدم إلى النسيج الضام تحت الجلد يتناقص أيضًا.

كما أن انخفاض الدورة الدموية يعني نقص الأكسجين في المنطقة، ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الكولاجين وتتوسع الخلايا الدهنية أيضًا مع انخفاض مستويات الإستروجين.

تتضافر هذه العوامل لجعل رواسب الدهون أكثر وضوحًا، عندما تبرز الدهون الموجودة تحت الجلد من خلال تناسق النسيج الضام.

يتسبب العمر أيضًا في أن يصبح الجلد أقل مرونة وأرق وأكثر عرضة للتراجع، وهذا يزيد من فرصة تطور السيلوليت.

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عوامل وراثية

بعض الجينات مطلوبة لتطوير السيلوليت، يمكن أن ترتبط العوامل الوراثية بسرعة التمثيل الغذائي للشخص، وتوزيع الدهون تحت الجلد، والعرق، ومستويات الدورة الدموية، هذه يمكن أن تؤثر على فرصة تطور السيلوليت.

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العوامل الغذائية ونمط الحياة

لا ينتج السيلوليت عن "السموم" ، على الرغم من أن نمط الحياة الصحي قد يساعد في تقليل المخاطر، إلا أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الدهون والكربوهيدرات والملح والألياف القليلة جدًا من المحتمل أن يكون لديهم كميات أكبر من السيلوليت.

قد يكون أيضًا أكثر انتشارًا بين المدخنين، وأولئك الذين لا يمارسون الرياضة، وأولئك الذين يجلسون أو يقفون في وضعية واحدة لفترات طويلة من الزمن.

وارتداء الملابس الداخلية عبر الأرداف يمكن أن تحد من تدفق الدم، وهذا قد يسهم في تشكيل السيلوليت.

السيلوليت كذلك أكثر انتشارًا في الأشخاص الذين يعانون من الدهون الزائدة، ومن المحتمل أن يحدث ذلك بعد سن 25 عامًا، لكنه قد يؤثر على المراهقين أيضًا.

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