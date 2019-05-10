متى تدرك الحائض صوم اليوم؟.. "الإفتاء" تجيب

مع قدوم شهر رمضان، يتجدد تساءل النساء حول موعد إدراك المرأة الحائض للصوم، وخوفهن من عدم تأدية تلك العبادة في اليوم الصحيح.
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول ذلك الأمر، وجاء نص السؤال كالتالي: "إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؛ فهل يجوز للمرأة الصوم؟".
وقالت الدار في جوابها، عبر موقعها الرسمي: "يجب على المرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصوم قبل الفجر، وتأخير الغسل إلى ما بعد ذلك لا يؤثر في صحة الصوم".
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