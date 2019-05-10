طريقة عمل الكنافة النابلسية

تتميز محلات بعينها لتحضير وصنع الكنافة النابلسية الشهيرة، والتي اقتبص اسمها من مدينة نابلس، ولها بعض "التكات" التي يجب مراعاتها خلال التحضير لتكون مثل المصنوعة في المحلات.

ويقدم موقع "هن" طريقة بسيطة لتحضير الكنافة النابلسية في المنزل.

مراحل تطور الكنافة.. من القشطة لـ دولسي دي ليتشي

المكونات

1/2 كيلو كنافة

2 كوب جبن كيري

جبن موتزاريلا خفيف الملح

1/2 كوب زبد مذاب

1/2 ملعقة صغيرة لون طعام أحمر

كوب و1/2 شربات

فستق

طريقة عمل كاسات الكنافة بالمانجو

طريقة التحضير

يفضل وضع الكنافة في الفريزر ليومين ليسهل فركها.

تفرك الكناف جيدا حتى تصبح "فتافيت".

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يضاف 1/2 كوب من الزبد المذاب للون ويقلب.

يضاف مزيج الزبد واللون للكنافة وتقلب جيدا.

تقلب الجبنة الكيري مع الموتزاريلا.

طريقة تحضير الكنافة البورمة

يسخدن زبد في صينية، وتوضع عليه الكنافة على القعر والجوانب وتضغط جيدا.

ترفع من النار وتفاض إليها الجبنة، وتترك على في حمام ماء حتى تسيح الجبن.

طريقة تحضير "الكنافة بالقشطة"

بعد ذلك يمكن وضع طبقة أخرى من الكنافة، ثم قلبها في صينية أخرى لتحمير الطبقة العليا، فتحصلين على كنافة محشوة بالجبن.

او قلبها مباشرة في طبق التقديم، فيتكون الجبن الطبقة السلفى، والكنافة الطبقة العليا.

تسقى بالشربات وتزين بالفستدق وتقدم ساخنة.

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