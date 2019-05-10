بريانكا شوبرا تشغل شوارع نيويورك بإطلالة جذّابة باللون الأزرق

شُوهدت بريانكا شوبرا في نيويورك بإطلالة جذابة اختارتها بشكل كامل باللون الأزرق لتصوير حلقة من برنامج NBC Morning Show، وذلك بعد يومين من حفل "الميت غالا" والإطلالة الدراماتيكية التي ظهرت بها من "ديور".

ونسّقت هذه الإطلالة الستايلست “ميمي كوتريل” الخاصة بـ“بريانكا” وكانت عبارة عن جمبسوت بتصميم جمع بين الأناقة والعصرية باللون الأزرق النيلي مع ياقة مفتوحة عند منطقة الأكتاف، وقصة ضيقة مع أرجل أكثر عرضا من الأسفل، وأكملت الإطلالة بحذاء كعب عالٍ باللون الأزرق أيضاً من “كريستيان لوبوتان”، واكتفت من ناحية المجوهرات بخاتم الزواج الخاص بها، وأقراط ناعمة.

يذكر أن هذا اللون ناسب لون بشرة بريانكا شوبرا وشعرها البني، وقصة الجمبسوت أيضاً بدت مثالية على قوامها الرشيق.

خطفت بريانكا شوبرا الأنظار بإطلالة لافتة بجمبسوت باللون الأزرق في شوارع نيويورك شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بهذا اللوك المميز والجذاب.

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