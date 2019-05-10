تعتبر كفتة داوود باشا من الأكلات اللذيذة والمحبوبة، وأصبحت الآن تعدّ في العزائم والولائم نظرا لسهولة مكوناتها بل ويمكن إعدادها بعدّة طرق ولعل أشهرها هي كفتة داوود باشا بالبطاطس.

وتربط الحكايات التاريخية هذا الطبق ذو الأصل التركى بالوالي العثماني "داوود باشا"، الذي عيّنه السلطان العثمانى سليمان القانوني واليا على مصر عام 1538.

ويقدم "هُن" طريقة عمل كفتة داود باشا في سهولة ويسر

المكونات

لحمة مفرومة

قدونس مفروم فرما ناعما

نصف كوب بصل مفروم فرماً ناعماً

ملعقة زيت نباتي

ملعقة كبيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة

مكونات الصلصة

بصلتان كبيرتان مقطعتان إلى شرائح

ملعقة زيت

ملعقتان كبيرتان دقيق

مرقة دجاج

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات

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ملعقة صغيرة بابريكا

كوب ماء مغلى أو شوربة

طريقة التحضير

- ضعي في وعاء اللحم والبقدونس والبصل ونكّهي بالفلفل الأسود والملح.

- ادعكي المكوّنات جيد حتى تتجانس ثمّ شكّلي كرات متوسّطة الحجم.

- حمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة ثمّ إقلي به كرات الكفتة مع تقليبها من وقت إلى آخر حتى تنضج.

- لتحضير الصلصة: حمّي الزيت على حرارة متوسّطة ثمّ أضيفي إليه البصل حتى يتغيّر لونه.

- أضيفي الثوم والطماطم ونكّهي بالملح والفلفل الأسود بحسب رغبتك واتركي المزيج يغلي على نار هادئة لحوالى 7 دقائق.

- في طبق التقديم، ضعي كرات اللحم واسكبي فوقها صلصة الطماطم.

- وأخيرا اسكبي الزبادي في الطبق وقدّميه على سفرتك ساخنا.

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