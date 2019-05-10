أزال مجلس مدينة بنها، لافتة مدون عليها عبارة "أحمد اتجوزني بقى"، التي أثارت حفيظة أهالي مدينة بنها، منذ عدة ساعات، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات "فيس بوك".
وقال حمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، إن المجلس وردت له عدة شكاوى حول اللافتة بمنطقة النجدة بشارع فريد ندا ونهارية كورنيش النيل في بنها، حيث أخطر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، الذي أمر بإزالتها فورا وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من علقها، بعد تحديده بالتنسيق مع رجال الشرطة والبحث الجنائي، عبر فحص الكاميرات المتواجدة بالمنطقة.
وأعرب المواطنون عن دهشتهم من هذه اللافتة، مطالبين بالكشف عن هوية من علقها، هل هي فتاة تطلب الزواج أم أنها مزحة من شخص ما.
وتساءل النشطاء عن مدى تماشي اللافتة مع عادات مجتمع بنها، ومحافظة القليوبية المحافظ، وهل هي مقدمة لزواج ناجح؟.
وتساءل كثير من أهالي بنها عن كينونة "أحمد" والفتاة التي تطالبه بالزواج منها، ولماذا لجأت هذه الفتاة إلى هذه الحيلة؟.
كانت شوارع مدينة بنها شهدت ظهور لافتة غريبة، مدون عليها: "أحمد اتجوزني بقى"، ما أثار حفيظة المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس بنها يزيل لافتة "احمد اتجوزني بقي " استجابة للاهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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