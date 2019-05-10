بالفيديو| في "حكايات نهاد".. تعرف على السيدة أم كلثوم بنت عقبة

تحدثت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن السيدة أم كلثوم بنت عقبة، في برنامج "حكايات نهاد" الذي يذاع عبر شاشة "الوطن TV".
وذكرت "أبو القمصان"، أن السيدة أم كلثوم بنت عقبة هي شقيقة سيدنا عثمان بن عفان من الأم، كما أنها من أوائل من آمنوا بسيدنا محمد -عليه الصلاة والسلام-.
وأضافت أن السيدة أم كلثوم هاجرت بمفردها من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث سارت 480 كيلومترا لوحدها، بعد صلح الحديبية بيوم واحد، وحينما ذهب أخواتها إلى رسول الله، لإعادتها مرة أخرى، تحدت أمرهم ورفضت الرجوع معهم.
وأشارت "أبو القمصان"، إلى أن السيدة "أم كلثوم" كانت من رواة الحديث وتزوجت من 4 من الصحابة، بينهم سيدنا عمرو بن العاص، وسيدنا عبدالرحمن بن عوف.
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