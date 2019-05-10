"اتجوزني بقي يا أحمد" لافتة بميادين بنها.. وناشطون: فقدت قواها العقلية

حالة من الدهشة سيطرت على أهالي مدبنة بنها بمحافظة القليوبية، عقب تداول صورة من ناشطين على "فيسبوك"، للافتة معلقة في مواجهة إدارة النجدة ببنها، في شارع فريد ندا، وأخرى مماثلة، في نهاية كورنيش النيل بالفلل، مدون عليها: "اتجوزني بقي يا أحمد".

وأعرب المواطنون عن دهشتهم من هذه اللافتة، مطالبين بالكشف عن هوية من علَّقها، وهل هي فتاة تطلب الزواج؟، أم شخص وضعها من باب المُزاح، وتساءل النشطاء عن مدى تماشي اللافتة مع عادات مجتمع بنها والإقليم المحافظ، وهل هي مقدمة لزواج ناجح؟".

فيما أكد عدد من المستخدمين، ومنهم حساب منسوب لشخص باسم محمد عادل، أن الإعلان عن الحب وطلب الزواج بهذه الطريقة، كسر كل مقاييس العشق لدى الشباب، معتقدا أن من علقتها فتاة أرادت التعبير لحبيبها عن مدى حبها له، وتمسكها به، فلجاءت لهذه الطريقة، وتكلفت ثمن الإعلان لتؤكد للجميع أن الحب أقوى من المستحيل.

بينما رأت إحدى الفتيات على حساب منسوب إلى فتاة تدعى غادة خالد، أن هذه الفتاة ليست في كامل قواها العقلية، وتسيء لجميع أقرانها، وتخرج عن العادات والتقاليد والدين الذي عفَّ البنات، وحفظ لهن كرامتهن.

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بينما تسائل الكثير من أهالي بنها عن الشخص المكتوب اسمه على اللافتة (أحمد)؟، ومن هي الفتاة؟، ولماذا لجأت لهذه الحيلة؟، ولماذا عمدت إلى تعليق اللافتة في هذه الأماكن، هل من الممكن أن يكون أحمد يقطن في هذه المنطقة؟، أو يعبر من هذا الطريق؟، فيما سخر البعض الآخر من اللافتة، واصفين إياها بـ"الهبل".

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