بالفيديو| غادة عادل تكشف تفاصيل علاقتها بعمرو دياب: "كنت بهوِّي بمروحة"

مقطع فيديو مقتضب لا يتجاوز الـ30 ثانية، تحدثت خلاله الفنانة غادة عادل عن علاقتها بالنجم عمرو دياب، الذي ظهرت معه في إعلان رمضاني لصالح إحدى الشركات الكبرى.

وقالت "غادة": "علاقتي بعمرو دياب بدأت لما طلعت معاه في فيديو كليب أغنية راجعين، كنت بهوي بالمروحة"، متابعة أنها بدأت مشوارها الفني خلال ظهورها في "راجعين"، "دي أول حاجة عملتها في حياتي". الفيديو المنشور، على الصفحة الرسمية لإحدى الشركات الكبرى.

وتابعت الفنانة، أن أغاني "الهضبة" تعد جزءا أساسيا من ذكرياتها وحكايتها وتفاصيل حياتها، معربة عن سعادتها بظهورها معه في بداية طريقها الفني.

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يلقى مقطع الفيديو تفاعلا واسعا بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، حيث حصد على ما يزيد عن 5 آلاف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "وإيه علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب. يا بختك مسكتي مروحة فاشتهرتي.. وأمي ماسكها كل يوم ومحدش يعرفها غيرنا. الهضبة جزء أساسي من ذكرياتنا كلنا".

"راجعين" إحدى أشهر أغاني الفنان عمرو دياب، وتم إصدارها عام 1995، ضمن ألبوم يحمل اسم الأغنية، وحققت نجاحًا واسعًا عند عرضها.

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