صور| بالضحك والفرفشة.. ريم البارودي ترد على تصريحات سعد في شيخ الحارة

هجوم واضح شنّه الفنان أحمد سعد على طليقته ريم البارودي، خلال استضافته اليوم، في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة، وسط انتظار متابعيهما ردود فعل "البارودي".

عقب ساعات من إذاعة الحلقة، نشرت "ريم" العديد من المواد المصورة عبر خاصية "استوري" على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من بينها صورة تحتوي على العديد من "ايموشن" الضاحكة مرفق بها تعليق: "وإيه كمان"، وصورة أخرى خلال ظهورها سابقا في حلقة "شيخ الحارة" العام الماضي، فضلًا عن إعادة نشرها مقطع فيديو تظهر فيها أثناء ضحكها في العديد من المناسبات، ما اعتبره الكثيرون ردا غير مباشر على تصريحات "سعد" اليوم.

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استمرت الفنانة بنشر مقاطع فيديو لها، أطلت خلالها بفستان فضفاض أسود، مزين بنقوش ذهبية، خلال تواجدها في إحدى السهرات الرمضانية بصحبة فتاة مغربية.

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وكشف الفنان أحمد سعد، عن مدة زواجه من طليقته الفنانة ريم البارودي، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، موضحًا: "أنا اتجوزت ريم البارودي 6 أيام فقط، وهي مرة واحدة اللي اتجوزت فيها ريم البارودي، ولم نعد من بعدها فقط"، متابعًا: "كنا أصحاب، وحبينا بعض، واتخطبنا، وانفصلنا، ورجعنا تاني لخطوبتنا، وبعدين اتجوزتها 6 أيام فقط وطلقتها".

وأضاف، أنه يُحب مشاهدة طليقته الفنانة ريم البارودي في البرامج التليفزيونية، لأنه يرى شخصية "كيوت زيادة عن اللزوم"، على حد وصفه، واستطرد: "فيه ستات نميرات، تسيبك بس لو سابتك تخربشك، وفيه ستات تسيبك ومش تخربشك بس متخلكش تتجوز غيرها".

وأضاف: "ريم وقت الطلاق قالت مش عاوزه أكمل معاك، وأنا قولتلها مش عاوز أكمل معاكي، إيه اللي يخليها تبكي بعد زواجي من سمية الخشاب، طب ليه مش بكيتي عند المأذون يمكن كنت رجعت".

يشار إلى أن ريم البارودي، تجاهلت نبأ انفصال "سعد وسمية" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، مستمرة في نشر كواليس مسلسل "قيد عائلي"، الذي تشارك فيه.

كان الفنان أحمد سعد، قد أعلن انفصاله عن زوجته الفنانة سمية الخشاب، صباح 28 مارس الماضي، ونشر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له مع أبنائه، مُعلقًا: "أنا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق".

وأضاف: "أتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي"، بعد زواج الثنائي في 2017، عقب خلافات عديدة مع الفنانة ريم البارودي زوجة "سعد" السابقة.

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