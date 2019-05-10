سحور اليوم| بيض بالجبنة وفول مدمس بالطحينة

تعتبر وجبة السحور في شهر رمضان من الوجبات المهمة، لأنها تعمل على مد الجسم بالطاقة وتمنع الشعور بالعطش طوال نهار رمضان. نقدم، اليوم، مكونات سفرة بسيطة لسحور اليوم في رمضان. البيض بالجبنة الفيتا المكونات 2 بيض كبير الحجم. ربع ملعقة صغيرة فلفل. 2 ملعقة كبيرة من الجبن الفيتا. 2 ملعقة صغيرة من الحليب. طريقة التحضير جهزي وعاء متوسط الحجم، ثم قومي بخفق البيض مع الفلفل. و في وعاء منفصل آخر، قومي بخلط الجبن الفيتا المذابة والحليب والتقليب جيدا بالشوكة. استخدمي مقلاة غير لاصقة على درجة حرارة متوسطة. إضافة معلقة من زيت الزيتون إلى المقلاة والبيض والتقليب جيدًا مع الحرص على توزيع البيض في جميع أنحاء المقلاة للتأكد من نضج جميع أجزائه. إضافة الجبن فوق البيض بعد الانتهاء من تجهيزه. الجبن الكريمي بالأعشاب والثوم المكونات 1 معلقة صغيرة من الثوم المفروم الناعم. ملعقة صغيرة من البهارات. نصف ملعقة صغيرة من الملح. معلقة صغيرة من مسحوق البصل. Advertisements 1 كوب من الجبنة طريقة التحضير تجهيز وعاء متوسط الحجم وخلط كل من الثوم والتوابل والملح ومسحوق البصل. إضافة الجبن إلى الخليط وتغطية الوعاء جيدًا مع تخزينه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل قبل تناوله. الفول المدمس بالطحينة المكونات 4 أكواب فول. زيت ذرة. 2 فص ثوم. 2 ملعقة كبيرة طحينة. عصير الليمون. 2 ملعقة صغيرة كمون. ملح وفلفل حسب التذوق. طريقة التحضير طهي الفول المدمس. تسخين الفول في مقلاة وإضافة الطحينة والثوم والفلفل الحار والكمون والملح والفلفل. ​

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