الامارات | «ابن خلدون» تحتفل بـ «دفعة عام التسامح»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ابن خلدون» تحتفل بـ «دفعة عام التسامح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت مدرسة ابن خلدون الخاصة في الشارقة بتخريج «دفعة عام التسامح 2019» للعام الدراسي الجاري. وشهد الحفل، الذي نُظّم برعاية قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري، عدد من المسؤولين، وحشد من أولياء الأمور، والهيئتان التدريسية والإدارية في المدرسة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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