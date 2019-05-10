الامارات | «زايد والتسامح».. نماذج ملهمة للطلبة الموهوبين

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد والتسامح».. نماذج ملهمة للطلبة الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، النسخة السادسة من معرض الأعمال الفنية للطلبة «زايد والتسامح»، في منارة السعديات بأبوظبي، الذي يستمر حتى 22 الشهر الجاري.

ويهدف معرض «زايد والتسامح» إلى تسليط الضوء على الإبداعات والابتكارات الفنية للمواهب الطلابية الصاعدة في إمارة أبوظبي، وتقديم نماذج ملهمة للشباب والطلبة الموهوبين على مستوى الدولة.

واستوحت الأعمال الفنية، بالتزامن مع «عام التسامح»، رؤية ونهج وقيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في التسامح والانفتاح، التي تبناها وغرسها في مجتمع الإمارات، وجاءت الأعمال الفنية ترجمة لزيارة الطلبة للمتاحف والقلاع والقصور التاريخية في إمارة أبوظبي، مثل قصر الحصن ومتحف دلما، ومواقع العين التاريخية، كمتحف قصر العين، وقصر المويجعي، وقلعة الجاهلي.

ويعد المعرض تتويجاً لبرنامج «موهبتي» في الفنون المرئية وفنون الأداء، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، والذي يهدف إلى اكتشاف المواهب الناشئة في مجالات التمثيل والمسرح، والغناء، والبيانو، والقانون، والعود، والباليه، والتصوير، والرسم. وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة لتطوير المشهد الفني للعاصمة أبوظبي. كما يقدم المعرض نتاجات الأعمال الفنية للطلبة المشاركين في برنامج «روائع»، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم.

ويخصص المعرض جداراً تفاعلياً يتيح للطلاب التفاعل مع أبعاد المعرض الفنية والثقافية، ليعبر الطلبة عن ما تعنيه لهم قيمة التسامح الذي هو عنوان هذا العام. كما يتيح عرض الأعمال الفنية اكتشاف المواهب الواعدة، وتعزيز التأثير الإيجابي للفنون ومكانتها ضمن النسيج الثقافي والاجتماعي في الدولة.

الأعمال الفنية

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استوحت رؤية ونهج

وقيم الشيخ زايد

في التسامح

والانفتاح التي تبناها

وغرسها في مجتمع

الإمارات.