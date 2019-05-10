الامارات | تهنئة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتفوق، تخرج عبدالله حسين الشيباني، في كلية التقنية العليا، خلال الحفل الذي حضره الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتلقى عبدالله التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، مع الأمنيات بدوام التفوق في المرحلة المقبلة، والحياة العملية.