الامارات | إماراتيان وسوري يفوزون بجوائز «لأننا نهتم»

شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتيان وسوري يفوزون بجوائز «لأننا نهتم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرّمت هيئة مطار الشارقة، أخيراً، الفائزين في برنامج «لأننا نهتم» لآراء المتعاملين، الذي يحظى باهتمام واستجابة لافتة من قبل المتعاملين والمسافرين، إذ يسمح لهم بالإدلاء بآرائهم حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، وتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بتجربتهم في المطار، في إطار سعي المطار إلى تعزيز تجربة المتعاملين، وضمان التميز في الخدمات.

ووزعت مدير إدارة التسويق وعلاقات المتعاملين، علياء عبيد الشامسي، بحضور مدير إدارة خدمة المتعاملين، أحمد حسن الحمودي، الجوائز على الفائزين، وهي عبارة عن تذاكر سفر مقدمة من «العربية للطيران».

وفاز بالجوائز كل من: إبراهيم الطنيجي وجواهر عبدالله (الإمارات)، وعزالدين محمد (سورية).

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وقالت الشامسي: «نجح مطار الشارقة من خلال برنامج (لأننا نهتم) في تطوير الخدمات والتسهيلات التي يقدمها للمتعاملين والمسافرين من خلال الاقتراحات والآراء القيّمة التي حصل عليها على مدى السنوات الماضية، والتي أخذت طريقها إلى التطبيق بفضل تعاون مختلف الأقسام والإدارات في المطار».

وأضافت أن «برنامج آراء المتعاملين يعد واحداً من أبرز المبادرات التي تمكننا من معرفة مستوى أدائنا، فضلاً عن كونه يمثل مؤشراً الى مدى جودة الخدمات التي نقدمها لمستخدمي المطار»، معربة عن شكرها لـ«العربية للطيران»، على ما قدمته من جوائز منذ بداية البرنامج، والتي أسهمت في نجاح البرنامج وتميّزه.

يشار إلى أن هيئة مطار الشارقة الدولي أطلقت البرنامج في عام 2009 بهدف رصد آراء المتعاملين ومستخدمي المطار، حول الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، إلى جانب تمكينهم من تقييم تجربتهم في السفر، والتعرف الى مقترحاتهم الخاصة بالمساهمة في تطوير المطار، ومعرفة طبيعة الخدمات التي يطمحون إلى تطبيقها فيه.