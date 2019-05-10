الامارات | بطاقة امتياز طبية لأبناء الجالية السودانية

شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة امتياز طبية لأبناء الجالية السودانية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت الجالية السودانية في الإمارات اتفاقية مع مجموعة أنجلو إربيان للرعاية الصحية، تتيح لأبناء الجالية الحصول على بطاقة امتياز، وخصومات خاصة في الخدمات الطبية والاستشارات التي تقدمها المجموعة في مستشفى أمينة بعجمان، ومركز أمينة الطبي ومركز كورنيش الشارقة.
ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة محمد علي العمري، ورئيس المجلس الاجتماعي للجالية السودانية في الشارقة عمر أحمد خوجلي، بحضور مسؤولين من المجموعة، ومن الجالية، وذلك يوم الأحد الماضي في فندق إيوان الشارقة.
وتنص الاتفاقية على التنسيق بين الجانبين والتعاون لتحقيق العلاج الأمثل لأفراد الجالية السودانية، سواء في العيادات الخارجية أو الإقامة في مستشفى أمينة، خصوصاً لحالات الولادة.
وقال العمري إن التعاون بين الجانبين يضمن لأبناء الجالية السودانية خدمة صحية مناسبة وبالسرعة الممكنة طبقاً لما تتطلبه الحالات.
من جهته، قال خوجلي إن الاتفاقية تضمن خدمة طبية يسيرة للسودانيين، مشيداً بما استحدثه مستشفى أمينة من آلية جديدة لإحالة ونقل المرضى بطريقة آمنة من وإلى فروع المجموعة.
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