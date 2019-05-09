انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 9 أشخاص إثر اشتباكات بين أفراد قبيلة أجنبية بالسودان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 11:50 مساءً - قُتل تسعة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الخميس، في أحداث شغب واشتباكات وقعت بين أفراد قبيلة أجنبية من إحدى دول الجوار في مدينة أم درمان بالسودان؛ بسبب خلافات قديمة، واستُخدمت فيها الأسلحة البيضاء.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية، في سلسلة تغريدات عبر حسابها في موقع "تويتر"، أن شرطة محافظة كرري، بمعاونة وحدات مشتركة من القوات المسلحة بمدينة أم درمان، غربي العاصمة الخرطوم، تمكنت من احتواء أحداث شغب وقعت بين أفراد قبيلة أجنبية من إحدى دول الجوار بمنطقة الثورة بالحارة 80.

وبينت الوكالة الرسمية أن الاشتباكات تسببت بمقتل تسعة أشخاص، ووقوع عدد من الإصابات، واعتقال 150 من أبناء القبيلة.

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ونقلت الوكالة الرسمية عن مدير شرطة محافظة كرري، عبد الرؤوف الضو، قوله إن خلافات قديمة ومناوشات بين أفراد القبيلة اتخذت طابع العنف بالأسلحة البيضاء، ما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص.

وبين الضو أن الأحداث بدأت صباح أمس الأربعاء، حيث تلقت الشرطة بلاغاً بوقوع مشاجرة أدت إلى وفاة أحد الأشخاص.

وأوضح أن الاشتباكات تجددت بين المجموعتين في الساعات الأولى من صباح الخميس، حيث عُثر على ستة جثث، بينما عُثر على جثتين في وقت لاحق.

ويستضيف السودان عدداً من لاجئي دول الجوار الأفريقي، تشير تقديرات حكومية إلى أن عددهم يبلغ مليوني لاجئ، في حين تشير إحصائية للأمم المتحدة إلى أن أعدادهم تبلغ نحو مليون.