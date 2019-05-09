بالصور| في كل مسلسل بـ"لوك" جديد.. دينا الشربيني تجذب الأنظار في دراما رمضان

تمتعت خلال مشوارها الفني بقدرتها على الظهور بـ"لوك" مختلف في كل عمل درامي، وأحيانا دون مكياج مثل مسلسل "موجة حارة" في رمضان 2013.

يرصد "هُن" تغير "لوك" دينا الشربيني في الأعمال الدرامية المختلفة.

موجة حارة

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، في مسلسل "موجه حارة"، الذي جسدت فيه دور فتاة بسيطة تعمل في مركز تصوير للأوراق دون مكياج طوال أحداث المسلسل، مكتفية بشعر أصفر طويل.

شاركها في البطولة إياد نصار، معالي زايد، خالد سليم، المسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج أكرم العربي.

خلصانة بشياكة

ظهرت دينا الشربينى في مسلسل خلصانة بشياكة بـ "لوك" مختلف عن دورها في مسلسل موجة حارة، حيث اعتمدت على شعار كيرلي مجعد ومكياج ثقيل.

تدور احداث المسلسل في إطار كوميدي فانتازي حول صراع بين الرجال والنساء، يتحول لحرب عالمية ثالثة، فيموت كل البشر، ما عدا عدد من الرجال والنساء كانوا موجودين في مصر، بسبب فرق التوقيت، وتستمر الحرب بينهم.

المسلسل بطولة أحمد مكى، دينا الشربينى، بيومى فؤاد، تأليف مصطفى عمر، إخراج هشام فتحي.

طرف ثالث

أطلت دينا الشربينى بـ"لوك" مختلف عن أدوارها السابقة، فخطفت الأنظار أثناء ظهورها بباروكة حمراء طويلة، ليناسب دور الراقصة الذي كانت تجسده.

تدور أحداث المسلسل حول 3 شباب يقف القدر حائلا أمام أحلامهم، فيزدادوا إصرارا على تحقيقها، ويدفعهم القدر لملاقاة الجنرال فيشكل منهم فريقا لاسترداد الحقوق، ويكتشفون أنهم لا يحصلون إلا على الفتات، فيقررون الانفصال عن الجنرال ويبدأ الصراع .

Advertisements

المسلسل بطولة محمود عبد الغني، أمير كرارة، دينا الشربيني، عمرو يوسف، تأليف مصطفى حمدي، هشام هلال، إخراج محمد بكير.

جراند أوتيل

وفي مسلسل جراند أوتيل، ظهرت دينا الشربينى بـ "لوك" جديد، عبارة عن شعر أسود طويل، ولعبت دينا الشربينى دور الخادمة في أحداث المسلسل.

تدور أحداث المسلسل في أحد الفنادق الضخمة، التي يسكنها مجتمع رجال الأعمال ويعقدون فيه صفقاتهم، بينما تقع جريمة قتل تتعرض لها موظفة في هذا الفندق، وتبدأ رحلة شقيق الموظفة في البحث عن القاتل لتقديمه للعدالة، وهو ما يورطه في عالمهم، فلم يسلم من سوء الحظ و لكن بالنهاية يتمكن من أن يصبح هو مديرا للفندق، مما يساعده على الانتقام من قاتلي أخته و الزواج من حبيبته.

المسلسل بطولة عمرو يوسف، أمينة خليل، أنوشكا، تأليف تامر حبيب، إخراج محمد شاكر خضير.

زي الشمس

في رمضان 2019، اختارت دينا الشربينى خلال مسلسل "زي الشمس" الظهور بإطلالتها التي اعتاد عليها الجمهور بخصلات شعر كيرلي طويلة.

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير، حيث يتعرض شقيق المحامية دينا الشربيني إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقته في البحث عن قاتله، وتشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.

​