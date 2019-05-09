"خدعتني بسبحتها وسرقت شقتي".. أحمد سعد يفتح النار على طليقته سمية الخشاب

هجوم واضح شنه المطرب أحمد سعد على طليقته الفنانة سمية الخشاب، مطلقا تصريحات صادمة للمرة الأولى، حول كواليس ارتباطهما وتفاصيل طلاقهما، خلال استضافته، اليوم، في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة.

ورصد "هن" 7 اتهامات وجهها "سعد" لـ"الخشاب"، خلال الجزء الأول من لقائه في "شيخ الحارة"، نعرضها خلال الفقرات التالية:-

مش تمام

"الست اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع تتكلم عليه تبقى مش تمام".. أول تعليق قاله "سعد"، عقب عرض تصريحات طليقته "سمية"، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، ونعتت "الطلاق" بـ"الرزق".

ووصف الفنان أن "كلام الست على زوجها" عقب الانفصال ضد الدين والشرع، مؤكدًا أنه ظهر في "شيخ الحارة" لتوضيح الحقائق الخاصة بحياته.

ماسكة سبحة

اتصال تليفوني، هو بداية علاقة "سعد" بـ"سمية"، حيث تواصلت الأخيرة معه، بعد حصولها على رقم هاتفه من الفنانة ريم البارودي، لتصوير تتر مسلسل "الحلال"، موضحًا أن المسلسل انتهى تصويره ولم يكن بينه وبينها أي علاقة على الإطلاق.

في عيد الأم، توطدت العلاقة بينهما، بعد أن توجه إلى الاستديو لتدريب "الخشاب" على إحدى الأغاني من ألحانه، ليجذبه قربها من خالقها، "لاقيتها ماسكة السبحة وبتسبح ربنا، ساعتها بقى أنا كانت علاقتي بربنا كويسة، وعشان كده طلعت قالت إننا في علاقة روحانية، لأننا كنا بنتكلم عن ربنا بس"، لتتطور العلاقة إلى حب، مؤكدا أنه ارتبط بها بعد فترة طويلة من طلاقه رسميا من "البارودي".

سرقت الشقة

سرقة "سمية" لشقة "سعد" هي السبب الحقيقي وراء طلاقه منها، قائلًا: "ضحكت عليا.. وقالتلي لازم تشتري شقة لنفسك، فعلا كنت شايف وجهة نظرها صح".

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تفاصيل استيلاء "الخشاب" على شقته، كشفها خلال البرنامج، موضحا، "قولتلها اكتبي الشقة باسمك وامضي على الشيكات بتاعة الأقساط وأنا هديهالك تسدديها كل شهر.. وأنا مكنش ليا علاقة بالبنوك إطلاقا ولا عندي دفتر شيكات"، متابعًا أنه دفع مقدم للشقة و10 أقساط، وبعدها طلب منها نقل ملكية العقار ليُفاجأ برفضها، مستطردًا: "قالتلي هديك حقها، قولتلها لا، قامت ادتني شيك بربع المبلغ وإذا كان عجبك بقى، وهي دي المشكلة الحقيقية وراء طلاقي".

طلاق شفوي

خلال حديثه مع بسمة وهبة، شدد على أنه طلق "سمية" شفويًا قبل إعلان طلاقهما، وأنها فوجئت بقراره، موضحا أنه قبل طلاقهما الأخير بـ6 أشهر كانت هناك خلافات قائمة بينه وبين طليقته سمية الخشاب، وبعد عودتها له من منزل أسرتها وأثناء سفرهما لدبي وجد أنها سافرت قبل ذلك دون أذنه".

مجالهاش شغل

وعن تصريح طليقته بابتعادها عن الأضواء والفن خلال زواجها منه، علق "سعد" أنه لم يعرض عليها أعمال فنية خلال تلك الفترة، مضيفًا: "دي من ساعة ما اتجوزتها لحد دلوقتي مشتغلتش غير الشغل اللي أنا عملهولها، مجلهاش شغل أصلا في الفترة دي، ولو جالها ورفضته مرفضتهوش عشاني، يمكن عشان الورق مش عاجبها، بس أنا عمري ما قولتلها متشتغليش".

سرقت لحن

عقب دندنته أغنية "قلبي يا ناس" لسمية الخشاب، صرح بأن: "اللحن ده بتاعي وهي سرقته مني"، متابعًا: "كان فيه خلاف بيني وبين سمية الخشاب قبل الطلاق قولتلها مش هديكي اللحن ده، راحت رايحة على الشهر العقاري وسجلت اللحن باسمها، وعملت هي تنازلات باسمها بأن اللحن بتاعها، وخدته لنفسها وحطته على التتر ألحان (سوكة)".

المصروف

أما عن الشائعات الخاصة بإنفاق سمية الخشاب عليه، فرد: "أنا في حياتي مجاليش شغل قد اللي جالي وأنا متجوز سمية، وبعد أغنية بحبك يا صاحبي والنجاح الكبير اللي عملته الأغنية بقيت أنزل في حفلات وأفراح كتير"، مؤكدًا أنه كان يعطيها "مصروف"، مختتم حديثه: "ما أنا جبتلها حاجات كتير، ومش باخد منهم أي حاجة غير الدبدوب، وكمان بيخدوه وهما ماشيين".

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