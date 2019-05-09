بالصور| هنا الزاهد بالساري الهندي في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعيها: الشعر الطويل تحفة عليكى

حرصت الفنانة هنا الزاهد، على مشاركة جمهورها لأحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت في الصور بالساري الهندي، وذلك على هامش تصويرها مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي يعرض الآن. وعلقت على الصورة قائلة: "ايه رأيكو في حلقة النهاردة؟"،وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع إطلالتها "الهندية". وحصد منشورها على ما يزيد عن 229 ألف تسجيل إعجاب، والمئات من التعليقات، أبرزهم: "لون الشعر ده تحفة عليكي"، و"الشعر الطويل حلو عليكي"، و"أنتي ملكة جمال". Advertisements يذكر أن مسلسل "الواد سيد الشحات"، يجمع النجمين هنا الزاهد وأحمد فهمي، اللذين أعلنا خطبتهما خلال عام 2018. "الواد سيد الشحات" من إخراج أحمد الجندي، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وبمشاركة أكرم حسني وبيومي فؤاد. ​

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