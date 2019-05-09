"الإفتاء" توضح حكم الصوم عند نزول نزيف أسود قبل الدورة الشهرية

حالة من الحيرة، تصيب العديد من الفتيات، حول الحكم الفقهي في الصلاة والصوم عند نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول تلك القضية، نصه: "ما حكم الصلاة في حالة نزول نزيف أسود قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام؟ وما حكم الصوم أيضا في رمضان في حالة نزول هذه المادة السوداء التي تشبه القهوة وليست دم حيض؟".
وقالت الدار في جوابها: "الدم الأسود المشابه للقهوة الذي ينزل من رحم السائلة قبل ميعاد الدورة الشهرية بأسبوع أو خمسة أيام من ألوان دم الحيض حسبما قرر الفقهاء، وتبعا لذلك عليها أن تعتبر هذا مبدأ الدورة الشهرية ما دام يسيل تلقائيا إلى الخارج، وعندئذ تحرم عليها الصلاة كما يحرم الصوم إلى حين انقطاع الدم كعادتها أو إلى مدة أقصاها عشرة أيام، ويجب عليها أن تقضي الصوم إن كان في شهر رمضان ولا تقضي الصلاة".
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