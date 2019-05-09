انت الان تتابع تفاصيل خبر إشادة أممية بدعم قطر لفلسطين بـ480 مليون دولار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 09:51 مساءً - عبرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن تقديرها للدعم المالي المقدم من دولة قطر لمواجهة الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

وقال نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: "إن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، رحب بالتعاون الذي وصفه بالممتاز بين قطر والأمم المتحدة في تطبيق البرامج الإنسانية والاقتصادية الحيوية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "هذا الدعم سيكون أساسياً في تلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني".

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وكان أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجَّه يوم الثلاثاء الماضي، بتخصيص 480 مليون دولار للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الخارجية القطرية أن هذا الدعم "يأتي انطلاقاً من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني، وذلك لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية في ظل الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتراجع الدعم الدولي الإنساني المقدّم لهم".

ويأتي الدعم القطري في ظل أزمة مالية تعاني منها الحكومة الفلسطينية، اضطرتها لصرف 60% من رواتب موظفيها عن شهر أبريل الماضي، سبقها صرف ما يصل إلى 50% عن شهري مارس وفبراير السابقين.

وأقرت "إسرائيل"، العام الماضي، قانوناً يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية؛ بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت بتنفيذه في 17 فبراير الماضي، حيث تخصم شهرياً 11.3 مليون دولار.