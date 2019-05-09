"اشتراها في شارع وباعها في حارة".. سعد يتحول من دعمه للخشاب إلى اتهامها بالسرقة

"اللحن ده بتاعي وهي سرقته مني".. تصريح صادم، اتهم فيه الفنان أحمد سعد طليقته الفنانة سمية الخشاب بسرقة لحن أغنيتها "قلبي يا ناس" منه، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "القاهرة والناس".

"سعد" قرر الإعلان عن ذلك الأمر، عقب دندنة "قلبي يا ناس" خلال البرنامج، متابعًا: "كان فيه خلاف بيني وبين سمية الخشاب قبل الطلاق قولتلها مش هديكي اللحن ده، راحت رايحه على الشهر العقاري وسجلت اللحن باسمها، وعملت هي تنازلات باسمها بأن اللحن بتاعها، وخدته لنفسها وحطته على التتر ألحان (سوكة)".

موقف "سعد" من أغنية "الخشاب"، تبدل تمامًا عقب انفصاله عنها، حيث أنه هنأها بـ"قلبي يا ناس"، فور طرح الأغنية عبر موقع "يوتيوب" في نوفمبر 2018، خلال زواجهما، قائلًا: "مبروك لحبيبتي وروح قلبي على نجاح الأغنية وإحساسها الرائع.. برافووو سمية"، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وفي لقاء سابق لـ"سمية" في 2018، أكدت أن "سعد" انبهر بتجاوز الأغنية الـ300 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة، متوقعًا وصول عدد مشاهداتها إلى 10 ملايين خلال فترة زمنية قصيرة.

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ألحان أغنية "قلبي يا ناس"، واجهت اتهامات بتشابهها مع أغنية الفنانة اللبنانية إليسا "أحلى دنيا"، وهو الأمر الذي لم يرد عليه "سعد"، ولم تثبته أو تنفيه "سمية"، معبرة عن سعادتها بتشبيهها بالفنانة اللبنانية، قائلة: "شرف لي تشبيهي بإليسا.. فهي مطربة جميلة يتابعها الملايين على مستوى العالم". خلال لقائها في برنامج "The Insider" بالعربي.

يشار إلى أن الفنانة سمية الخشاب، انفصلت عن المطرب أحمد سعد، حضوريًا على يد مأذون، بحي الجمالية بتاريخ 27 مارس 2019، واتجه "سعد" عقب 3 أيام إلى المأذون لإثبات الطلاق رسميا أمام الشهود، وسط إعراب "الخشاب"، عن سعادتها بطلاقها من "سعد"، الذي استجاب لرغبتها ونصيحة محاميها له بالطلاق، بحسب قولها.

وقالت "سمية"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن "سعد" طلقها بعد يومين من تاريخ إقامتها دعوى طلاق للضرر منه يوم 28 مارس، متابعة: "هو لو مكنش طلق بالحُسنة كانت القضية هتستمر، ووقتها كنت هبقى مضطرة أقدم مستندات لإثبات الضرر الواقع عليّ، ولكن برافو عليه إنه طلق حسب رغبتي ولحفظ ماء وجهه".

وتزوّج الثنائي في 2017 بعد قصة حب شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد خلافات عديدة مع الفنانة ريم البارودي خطيبة "سعد" السابقة، وأقاما حفل زفافهما بحضور الأهل والأصدقاء، وأهدى فيه "سعد" زوجته أغنية "أجمل حب".

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