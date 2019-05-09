أحمد سعد يوبخ "شيخ الحارة" على الهواء بسبب "السحر": "أنت قليل الأدب"

وبخ الفنان أحمد سعد، "شيخ الحارة"، خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، عندما ذكر أن "أحد زوجاته عقدت أعمال سحرية له"، حيث رد: "أنت قليل الأدب".
وقال "سعد": "أنا كنت بحس فعلا بأشياء غريبة، ورحت لشيخ كبير، والشيخ ده قالي اللي عملك عمل حد له علاقة بالسوشيال، بس أنا بقول الحقيقة ومعرفش مين عملي العمل".
وسأل "شيخ الحارة" سعد: "أغنية بحبك يا صاحبي كانت لمحمد رمضان وأنت استخسرتها فيه"، ليرد: "لا دي أغنيتي وكان من المفترض أنه يتم عرضها في مسلسل الأسطورة لمحمد رمضان، لكن محصلش نصيب".
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