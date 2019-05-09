بسمة وهبة تبكي على الهواء بعد إنشاد أحمد سعد تواشيح لـ"النقشبندي"

قام الفنان أحمد سعد، بإنشاد تواشيح للشيخ سيد النقشبندي -رحمه الله-، وذلك خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة.

وكانت من كلمات التواشيح: "هو في الجسم بشر.. وهو نور في البصيره والصور.. أو لم يدعي سراج في السور.. يا نبي من أجمل الناس وجها.. دائم البشر قد علاه الحياء.. أكحل الطرف ذو كمال وجمال.. عليه من الجلال كساء.. أنت شمس أنت قمر.. أنت نور فوق نور".

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ودخلت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة البرنامج في نوبة من البكاء الشديد، واضطرت بعدها إلى الخروج لفاصل.

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