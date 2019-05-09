أحمد سعد نافيا إنفاق سمية الخشاب عليه: "كنت بديها مصروفها"

نفى الفنان أحمد سعد، ما تردد عن أن مطلقته الفنانة سمية الخشاب كانت تُنفق عليه، قائلا، "أنا في حياتي مجاليش شغل قد اللي جالي وأنا متجوز سمية، وبعد أغنية بحبك يا صاحبي والنجاح الكبير اللي عملته الأغنية بقيت أنزل في حفلات وأفراح كتير".

وأضاف "سعد"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "سمية الخشاب دي أنا اللي كنت بديها مصروفها"، على حد قوله.

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وعن شرائها له سيارة، كشف سعد تفاصيل الواقعة، أوضح أنه أثناء ذهابه لشراء سيارة دفع مقدم الشراء، وكتب الباقي شيكات كتقسيط، فدفعت قسطا له كهدية بمناسبة عيد ميلاده، ورغم رفضه أصرت على ذلك.

وتابع: "ما أنا جبتلها حاجات كتير، ومش باخد منهم أي حاجة غير الدبدوب، وكمان بيخدوه وهما ماشيين".

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