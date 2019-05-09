قال الفنان أحمد سعد، إنه غنى أغنية "قلبي يا ناس"، للفنانة سمية الخشاب، وذلك خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".
وقالت بسمة وهبة: "بصراحة رغم سمية الخشاب غنتها حلو، بس بصوتك حساها أجمل"، ففجر أحمد سعد مفاجأة بأن لحن الأغنية خاص به، "اللحن ده بتاعي وهي سرقته مني".
وأكد: "كان فيه خلاف بيني وبين سمية الخشاب قبل الطلاق قولتلها مش هديكي اللحن ده، راحت رايحه على الشهر العقاري وسجلت اللحن باسمها، وعملت هيا تنازلات باسمها بأن اللحن بتاعها، وخدته لنفسها وحطته على التتر ألحان سوكة".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يفجر مفاجأة عن سمية الخشاب: "سرقت لحن أغنية قلبي يا ناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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