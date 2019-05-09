أحمد سعد ينفي منع سمية الخشاب من العمل: "مجالهاش شغل اصلا"

عرضت الإعلامية بسمة وهبة، مقطع فيديو من حوار سابق للفنانة سمية الخشاب مع الإعلامي عمرو أديب عند حديثها عن طلاقها من الفنان أحمد سعد، حيث قالت " مفيش حد أبكي عليه".

ورد سعد، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": "طب ما ريم البارودي طلعت وبكت عليا عشان سبتها ، باين من كلام سمية الخشاب إنها فعلا عندها كبر، وخاصة لما قالت أحمد سعد حبيب ناس كتير ، ومقالتش ده كان حبيبي".

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وتابع: "أنا عمري ما خونت واحدة في العالم كله، عمري ما كلمت واحدة وكلمت عليها واحدة تانية"، موضحًا أنه لم يرفض عمل سمية الخشاب قبل الطلاق في المجال الدرامي أو السينمائي كما ذكر البعض.

وواصل: "دي من ساعة ما اتجوزتها لحد دلوقتي مشتغلتش غير الشغل اللي أنا عملهولها، مجلهاش شغل أصلا في الفترة دي، ولو جالها ورفضته مرفضتهوش عشاني، يمكن عشان الورق مش عاجبها، بس أنا عمري ما قولتلها متشتغليش".

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