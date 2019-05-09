أحمد سعد لريم البارودي: "عيطتي ليه لما اتجوزت سمية الخشاب"

قال الفنان أحمد سعد، إنه يُحب مشاهدة طليقته الفنانة ريم البارودي في البرامج التليفزيونية، لأنه يرى شخصية جديدة، مضيفًا: "أنا بحترمها في العادي، بس بحسها كيوت أوي في البرامج أكثر من اللازم، غير الشخصية الحقيقية".

وأضاف "سعد"، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس": " فيه ستات نميرات، تسيبك بس لو سابتك تخربشك، وفيه ستات تسيبك ومش تخربشك بس متخلكش تتجوز غيرها".

وتابع: "ريم وقت الطلاق قالت مش عاوزه أكمل معاك، وأنا قولتلها مش عاوز أكمل معاكي، إيه اللي يخليها تبكي بعد زواجي من سمية الخشاب، طب ليه مش بكيتي عند المأذون يمكن كنت رجعت".

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