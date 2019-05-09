أحمد سعد عن سبب إعجابه بسمية الخشاب: "لقيت في إديها السبحة على طول"

كشف الفنان أحمد سعد، عن كواليس تعارفه على طليقته الفنانة سمية الخشاب، وذلك خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وقال "سعد"، اليوم الخميس، إن سمية الخشاب تواصلت مع الفنانة ريم البارودي وطلبت منها رقم هاتفه من أجل غناء تتر في مسلسل تُشارك فيه، أن المسلسل أنتهى تصويره ولم يكن بينه وبينها أي علاقة على الإطلاق.

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وتابع: "كانت سمية الخشاب بتعمل أغنية لعيد الأم، فدخلت عليها الاستوديو عشان أدربها على الأغنية لأنها من ألحاني، لاقيتها ماسكة السبحة وبتسبح ربنا، ساعتها بقى أنا كانت علاقتي بربنا كويسة، وعشان كده طلعت قالت إننا في علاقة روحانية، لأننا كنا بنتكلم عن ربنا بس".

وواصل: "ابتديت أنا وهي نتكلم مع بعض، شوية ارتحت في الكلام، علاقة زي أي علاقة في الدنيا كلها، بس دي بعد فترة كبيرة جدًا من طلاقي لريم البارودي".

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