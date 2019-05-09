أحمد سعد يكشف السبب الحقيقي وراء طلاق سمية الخشاب: "ضحكت عليا في شقة"

كشف الفنان أحمد سعد، عن السبب الحقيقي وراء طلاقه من الفنانة سمية الخشاب، خلال حواره ببرنامج " شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، قائلًا: "ضحكت عليا"، وهذا هو السبب الحققي وراء طلاقه لها.

وقال سعد: "أنا أمنت ليها جامد على كل ما أملك، حياتي كانت مهرجلة، وأنا كنت راجل مهرجل، وحياتي غير منظمة على الإطلاق، كنت بشتغل كويس وبكسب كويس بس مضيع فلوسي، لحد ما جات قالتلي لازم تشتري شقة لنفسك، فعلا كنت شايف وجهة نظرها صح".

وأشار إلى أنه في الفترة الماضية كان يحتاج إلى الأمان، وست البيت الأمينه، كما أنه كان يقوم بحفلات في مختلف محافظات مصر ليلًا من أجل توفير أموال لشراء الشقة، مضيفًا :" قولتلها اكتبي الشقة باسمك وامضي على الشيكات بتاعة الاقساط وأنا هديهالك تسدديها كل شهر".

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وأوضح: "أنا مكنش ليا علاقة بالبنوك إطلاقا ولا عندي دفتر شيكات ، أنا عشوائي وبشيل فلوسي في الدولاب، المهم دفعت مقدمة الشقة، و10 أقساط، أنا منعت نفسي من السهر والصرف الكتير عشان أجيب بقيت الأقساط، بس لما طلبت منها تنقلي الشقة رفضت، أنا كنت بجس النبض بس، قالتلي قدام شوية هبقى اكتبها باسمك، روحت طلعت دفتر شيكات قولتلها هاتي الشيكات اللي انتي ماضية عليها وخدي بتوعي أهو وجبيلي عقد الشقة رفضت".

وواصل: "قالتلي هديك حقها، قولتلها لا، قامت ادتني شيك بربع المبلغ وإذا كان عجبك بقى، وهي دي المشكلة الحقيقية وراء طلاقي".

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