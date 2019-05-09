أحمد سعد: "اتخدعت في سمية الخشاب.. وارتحت بعد الطلاق"

قال الفنان أحمد سعد، إنه انخدع في طليقته الفنانة سمية الخشاب، مضيفًا أنه عندما يمر بأي مشكلة يستحمل كثيرًا حتى ينفذ صبرة ويأخذ قرار مناسب للمشكلة، مضيفًا :" أنا لما أخذت القرار ارتحت أوي".

وأكد سعد، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه كانت هناك مشاكل كبيرة للغاية بينهما، ولكنها لم تّطلب الطلاق قبلها بـ6 أشهر كما زعمت، مستطردًا: "مطلبتش الطلاق ولا مرة، ده قرار مكنتش أصلا متوقعه".

وأوضح: "أنا استحالة أعيش مع ست طلبت مني الطلاق ولو مرة واحدة، أنا طلقتها غيابي، ولو كانت عارفة إننا هنطلق كنت طلقتها في حضورها، بس الموضوع كان يستاهل بصراحة الطلاق".

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