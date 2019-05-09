بالفيديو| أحمد كريمة: المكياج والعطر لا يفسدان صيام المرأة

تتجدد أسئلة النساء في شهر رمضان، عن إبطال صيامهن عند وضعهن لمستحضرات التجميل والعطور، خلال تواجدهن خارج المنزل.
وأوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه يجب على النساء التزين فقط في بيوت أزواجهن، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية" المذاع على "الوطن تي في".
وأضاف "كريمة"، أن مستحضرات التجميل والعطور لا تبطل الصيام، ولكنها تقلل من ثوابه، وتُحمل من فعلتها ذنب ارتكاب معصية.
"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله عن التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.
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