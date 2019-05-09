"إتيكيت".. فن اختيار الملابس المناسبة في عزومات رمضان

تهتمّ الفتيات بإطلالاتهن، خاصةً عند تلبية الدعوات الرمضانية، ويحاولن الظهور بكامل أناقتهن وتتميّز إطلالة الملابس بإتيكيت معيّنة من المفترض أن تعرفيها لكي تتبعيها بشكل ناجح فتكون إطلالتك مميزة أينما حللت، سواء داخل المنزل أو أثناء العزومات الخارجية.

وتقدم خبيرة الإتيكيت رضوى فتحي، نصائح لاختيار الملابس المناسبة سواء للعزومات داخل المنزل أو خارجة، خلال برنامج" إتيكيت"، المذاع على "الوطن تي في".

وقالت رضوى:" لابد من مراعاة قواعد "الاتيكيت" خصوصاً عند تلبية دعوات الإفطار والسحور احتراماً للبيئة حيث يتواجدن حتى لو كنّ غير صائمات، وتميل ربات المنازل للاختلاف والتجديد في ملابسهن خلال شهر رمضان خاصةً بعد توافر التطريزات ذات الطابع الإسلامي والعربي القديم الذي أصبحنا نفتقده بشكل كبير.

وأضافت رضوى:" في فرق بين اللبس داخل المنزل أثناء العزومات الداخلية التي تتطلب ارتداء العباءات ذات التطريزات والفضفاضة والطويلة، بعكس الزيارات الخارجية يجب ارتداء الملابس البسيطة الهادئة متوسطة الطول حتى لا تعيق الحركة".

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وتابعت:" مهم اللبس يكون فيه احتشام، لكونه شعر العبادة ويجب تنسيق الإكسسوارات المناسبة مع الإطلالة بالإضافة للماكياج الهادئ، مع محاولة التنسيق سواء للفتاة المحجبة أو غير المحجبة، لإضفاء طابع البساطة في رمضان".

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