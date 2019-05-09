قال الفنان أحمد سعد، إنه يّحزن للغاية من حديث طليقته الفنانة سمية الخشاب عنه في الفضائيات، مضيفًا :" يعني لما كانت معايا كان في حب وحبيبي وروحي والكلام ده، والجمهور شايف ده كله، ودلوقتي تغلط فيا".
وأضاف سعد، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "ده كِبر فظيع ، دي أسوأ معصية في الدنيا كلها هي الكبر، ده هيا سألتني عن سبب طلاقي ليها ، أنا طلقتها غيابي".
وأشار إلى أن ما تم تداوله عن أنها رفعت قضية خلع في المحاكم ضده غير صحيح على الإطلاق، ساخرًا: "طالعة تقول انفصلنا عن بعض قبل الطلاق بـ 6 أشهر، وأنا وهي قبل الطلاق بشهر كنا في العراق".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد عن سمية الخشاب: "طلقتها غيابي ومرفعتش عليا قضية خلع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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