أحمد سعد عن سمية الخشاب: "طلقتها غيابي ومرفعتش عليا قضية خلع"

قال الفنان أحمد سعد، إنه يّحزن للغاية من حديث طليقته الفنانة سمية الخشاب عنه في الفضائيات، مضيفًا :" يعني لما كانت معايا كان في حب وحبيبي وروحي والكلام ده، والجمهور شايف ده كله، ودلوقتي تغلط فيا".

وأضاف سعد، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "ده كِبر فظيع ، دي أسوأ معصية في الدنيا كلها هي الكبر، ده هيا سألتني عن سبب طلاقي ليها ، أنا طلقتها غيابي".

وأشار إلى أن ما تم تداوله عن أنها رفعت قضية خلع في المحاكم ضده غير صحيح على الإطلاق، ساخرًا: "طالعة تقول انفصلنا عن بعض قبل الطلاق بـ 6 أشهر، وأنا وهي قبل الطلاق بشهر كنا في العراق".

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