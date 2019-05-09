قواعد مهمة في اتيكيت التعامل مع الاطفال على المائدة

يسمح اتيكيت التعامل مع الاطفال على المائدة بتوجيه هذه الفئة العمريَّة إلى أصول التصرف اللبق، أثناء تناول الطعام.

وتُعدِّد الخبيرة نادين ضاهر، اتيكيت التعامل مع الاطفال على المائدة في نقاط في الآتي:

• يقضي اتيكيت التعامل مع الاطفال على المائدة بتنبيههم إلى أهميَّة التزام الصمت على المائدة، وضرورة عدم التحرُّك كثيرًا، وأيضًا ثنيهم عن وضع مرافقهم على المائدة أو وضع أصابعهم في الأطباق أو في دواخل أفواههم.

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• يدعو اتيكيت التعامل مع الاطفال على المائدة إلى تعليمهم تجنُّب العبوس أو القيام بأي حركة معيبة أو الإكثار من الطلبات أو قصّ الحكايات أو المغامرات أو التحدُّث عن البرامج التلفزيونيَّة. من جهةٍ ثانيةٍ، من الضروري البعد عن زجر الأطفال وتأنيبهم باستمرار أمام الضيوف، لأنَّ ذلك يُصيبهم بالإحباط، وكذلك ينبغي عدم الإكثار من الثناء على جمالهم ومدح ذكائهم، حتَّى لا يُصابوا بالغرور.

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قواعد وأصول الـ"اتيكيت" داخل المنتجع الصحي وأماكن الاستجمام