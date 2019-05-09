تعرف على نقاط الاختلاف بين حقيبتي "كيلي" و"بيركين"

من الإكسسوارات الأثمن والأكثر شهرة، حقيبتي Hermès الأيقونيتين: Kelly وBirkin. تتشابه الشنطتان بأسلوبهما الكلاسيكي الأنيق، وشكلهما المربّع ذي الحمالة العلوية، لذلك غالباً ما يتمّ الخلط بينهما. من هنا، جمعنا لكِ أبرز نقاط الاختلاف التي تميّز كل شنطة عن الأخرى، قتتمكّنين من التعرّف على كل منهما بسرعة وسهولة.

الحجم

تختلف الشنطتان بالحجم، فشنطة Birkin تأتي بقياسات أكبر، أي هي أطول وأعرض. إنما شنطة Kelly تأتي بشكل أنعم بقليل، إذ انها أنحف وقاعدتها أصغر.

الحمّالة

الحمّالة هي تفصيل أساسي للتمييز بين شنطتي Hermès. الفرق هو أن حقيبة Kelly تتمتّع بحمّالة واحدة في أعلى الحقيبة، وتأتي في الموديلات الجديدة مع حزام طويل لكي تُعتمد على الكتف. من جهتها، تتمتّع شنطة Birkin بحمّالتين تتعلّق كل منهما بجانب من الحقيبة، ولا تأتي أبداً مع حزام إضافي.

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بكلة القفل

تتمتّع كل من الحقيبتين بحزام ذي بكلة على شكل قفل في وسط القسم العلوي منها، إنما لحزام شنطة Birkin حلقتان معدنيّتان يمرّ من خلالهما؛ هذا تفصيل غير موجود في تصميم شنطة Kelly. كما تحتوي هذه الأخيرة على طبقة علوية تأتي بمثابة قاعدة للحمالة، لذا يجب أن تكون هذه الطبقة مغلقة وتحت الحزام حتى تتمكّن المرأة من حملها. أما هذه الطبقة العلوية فتأتي في تصميم Birkin بشكل غير متعلّق بالحمالة، فتلتفّ من حولها.

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