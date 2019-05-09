خمسة تصميمات لفساتين السهرة ستغير إطلالتك هذا الصيف

تكثر المناسبات والحفلات خلال الصيف، ويكثر معها الطلب على فساتين السهرة، لذلك تخرج بيوت الموضة بالعديد من التصميمات الجديدة والرائجة التي تتوافق مع الأذواق المختلفة، كي تنتقي منها المرأة ما يناسبها سواء لمناسبة ليلية أو نهارية. وفيما يلي مواصفات تشكيلة فريدة من فساتين السهرة الناعمة والبسيطة والتي أدرجتها أعرق الماركات ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2019:

- الميزة الأساسية في التصاميم أن بعضها يصلح لإطلالات النهار والمساء، فيمكنك التوجه بها لحضور حفل خطوبة أو حفل كوكتيل، طالعي مختاراتنا لكِ من توقيع جيني بيكهام Jenny Packham وماكس مارا Max Mara.

- اذا كنتِ تفضلين فساتين البايت الرائجة فليس هناك أجمل من الفستان الأصفر الديكولتيه من توقيع ماركة آندرو جن Andrew Gn والمزين بـ قلادة ذهبية كبيرة مرصعة منحته فخامة لا تضاهى.

- من الموديلات التي نتوقع أن تكون على لائحة مشتريات المهتمات بأجدد صيحات الموضة فساتين السهرة المحبوكه بالورود والتي أحببناها هذا الموسم بتوقيع ماركيزا Marchesa ومونيك لولييه Monique Lhuillier.

- أولى المصممون إهتمامًا كبيرًا بفساتين السهرة ذات التنانير الهدلة والهفهافة فغلفت إطلالات عارضات راشيل زوي Rachel Zoe، ريم عكرا Reem Acra وباميلا رولاند Pamella Roland، أستعيني بواحد من هذه الموديلات الراقية اذا كان قوامك على شكل الكمثرى.

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- كانت الكشاكش التي تزين القسم العلوي من الفستان نجمة عروض ربيع وصيف 2019، فزينت أكمام فستان ماركة ماركيزا Marchesa وماكس مارا Max Mara.

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