تركيبة معقّدة لعطر "وود" الجديد تجعله فريدًا وليس له مثيل

يُعدّ WOOD مشروعًا ثنائيًا تمّ تصميمه حول خصائص الخشب – قويّ ومتين، مع تركيبة معقّدة تجعله فريدًا وليس له مثيل – فيولّد عطراً جديداً يحدّد رجل وامرأة DSQUARED2 العصريَّين:

مرهفون، واثقون من أنفسهم ومن شخصيّتهم، فأبطال هذا العطر شباب ويلتقطون روح العصر، وهم يعيشون العواطف والمشاعر الإيجابيّة والاندفاع تجاه كل ما هو جديد، فإنّهم يبحثون عن خلاصة متأنّقة تعبّر عن الأصالة والعمق والشغف الذي يميّز شخصيّتهم.

"العطر هو تجربة حسيّة تعبّر عن كافة أوجُه الفرد وشخصيّته.

إنّه العنصر الأكثر تميّزاً وحميميّة لأنّه يجعلكم مميّزين ومختلفين بطريقة غير موصوفة.

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نحب أن ننظر إلى عطر WOOD الجديد كأكسسوار خاص وشخصيّ يحدّد أسلوب وطابع DSQUARED2."

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